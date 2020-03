Les anti-LeBron James ont pour habitude (ou avaient pour habitude) de reconnaitre sa domination physique sur le reste de la ligue mais remettent souvent en question sa capacité à être décisif en toute fin de match. Nous n'allons pas rentrer de nouveau dans ce débat, souvent houleux, mais allons simplement laisser parler les images. Voici une belle compilation de plus de 6 minutes d'actions globalement assez clutch de LeBron James. Que ceux qui aiment se régalent.

LeBron has made a habit out of knocking down game winners over his 17 years 👑 pic.twitter.com/WIz6pxTPCq

— ESPN (@espn) March 25, 2020