Le game 4 était crucial pour LeBron James et les Lakers. Le "King" le savait et a mis un bon coup de pression par texto à tout le monde.

Dans l'intimité des victoires importantes, il y a souvent de petites anecdotes qui permettent de les mettre en relief. Ce game 4 des Finales NBA entre les Los Angeles Lakers et le Miami Heat était crucial. On sait que seule une équipe dans l'histoire a rattrapé un 3-1 et absolument personne n'a envie de se frotter au groupe emmené par Jimmy Butler à 2-2. Les Californiens ont fait le job au mental et ont remporté le match grâce notamment à un LeBron James un peu plus inspiré que 48 heures plus tôt.

Le King, justement, savait l'importance que revêtait cet affrontement après le spectaculaire réveil floridien du game 3. A tel point qu'il a personnellement envoyé un SMS à chacun de ses coéquipiers le jour du match.

Selon Dave McMenamin d'ESPN, LeBron James s'est réveillé de sa sieste d'avant-match avec l'envie d'écrire à ses partenaires pour leur signifier l'importance de ce match.

"LeBron James a écrit à tout le monde en leur disant que c'était un match 'à gagner absolument' et qu'il s'agissait de 'l'un des plus gros matches de sa carrière au vu de ce que signifierait d'être à 2-2 contre cet adversaire'", a révélé McMenamin.

En gros, on peut supposer qu'en plus d'un discours de motivation dans le vestiaire ou au bord du terrain, LeBron s'est dit qu'un bon coup de pression pour réveiller le groupe serait une bonne idée. Il y a quand même derrière ça une petite crainte de froisser sa legacy en cas de remontée de la part du Heat. Son message a en tout cas été entendu, puisqu'on a vu des Lakers bien plus impliqués et appliqués, défensivement notamment. Que ce soit directement grâce à cette piqûre de rappel par SMS ou tout simplement parce que les Lakers sont de grands garçons qui n'allaient pas se louper deux matches de suite, le résultat est là.

Avec une victoire supplémentaire, la franchise fêtera le 17e titre de son histoire et le premier depuis 10 ans.