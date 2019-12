LeBron James est un « alien » pour Giannis Antetokounmpo

Ultra médiatisé depuis ses années lycée, LeBron James est cette superstar qui est le visage de la NBA depuis 2003. Jamais il n'a baissé de pied, et ce même s'il a connu, comme tout sportif de haut niveau, quelques périodes compliquées. On pense notamment à ces Finals 2011 qui resteront comme sa plus grande déception. Mais sinon, que dire d'un tel joueur, quatre fois MVP, huit fois finaliste consécutivement dont trois titres gagnés, et qui domine encore la ligue aujourd'hui. Sans parler de tous les records de précocité qu'il a engrangé depuis ses 18 ans.

Pour sa 17e saison et à pratiquement 35 ans - il les aura le 30 décembre - le King culmine encore à 26 points et 7,4 rebonds tout en étant meilleur passeur NBA (10,4). Et si les Lakers continuent ainsi, il pourrait devenir le second joueur le plus vieux de l'histoire - derrière Karl Malone - à rafler le titre de MVP. Mais dans cette optique, il y a la menace Giannis Antetokounmpo qui va croiser sa route cette nuit. Le Grec, qui n'a lui que 25 printemps, reste toujours bouche bée devant les performances du Laker.

"C'est fou. Evidemment pour moi, c'est l'un de mes objectifs, d'être capable d'évoluer au haut niveau pendant les dix prochaines années. Mais lui, il va avoir 35 ans, et il bouge comme ça, joue comme ça, avec une telle intelligence", lâche Giannis Antetokounmpo. "C'est dingue de voir ce qu'il est capable de faire mais il est LeBron James, il est différent. C'est un alien donc vous attendez ça de lui. Mais oui, c'est fou."

À ce rythme, jusqu'à quel âge LeBron James est-il capable d'aller ? Il a quelques records en vue, et notamment les 38,387 points de Kareem Abdul-Jabbar. Il lui faudra rester compétitif pendant encore quelques années, et pourquoi évoluer un jour avec son aîné, Bronny. Pour Mike Budenholzer, l'ailier est également un modèle de longévité et reste toujours aussi spécial à affronter.

"Ce que LeBron James a fait dans notre ligue est phénoménal. C'est un joueur très, très spécial. La chose dont nous parlons le plus souvent quand nous affrontons une grande équipe, c'est à quel point nous sommes testés et nous apprenons sur nous-même."

Pour voir ce choc entre Giannis et LeBron, rendez-vous à deux heures du matin.