LeBron James a beau ne pas avoir réussi à nouer de liens d'amitié avec Giannis Antetokounmpo - volonté du Grec de ne pas fricoter avec ses rivaux à chaque intersaison - le "King" respecte celui qui lui fera face la nuit prochaine lors du choc entre les Lakers et les Bucks. Il a tenté d'expliquer ce qui, à ses yeux, faisait la plus grande force du MVP en titre : son équipe.

"Giannis pose de gros défis. Sa capacité à récupérer la balle, à pousser et fluidifier le jeu, ça met de la pression sur la défense. Je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas bien que si Giannis arrive a être aussi fort, c’est parce qu’ils ont mis en place cette équipe. Ils ont assemblé cette équipe autour de lui, et elle correspond parfaitement à ses attributs. Cela lui permet d’avoir de l’espace avec tout de même la présence de beaucoup de tireurs sur le terrain. Cela lui permet de tirer depuis la tête de la raquette car vous devez l’arrêter rapidement, mais aussi sortir sur leurs shooters qui eux aussi sont très précis. Ils ont fait un très bon travail en construisant cette équipe, en mettant les pièces qui correspondaient parfaitement à son jeu", a expliqué LeBron James.

L'analyse du "Chosen One" est un peu plus poussée que celle de James Harden, qui avait expliqué, sans le nommer, que Giannis n'avait qu'à "courir, faire plus de 2,10m et dunker"...

Le week-end s'annonce corsé pour LeBron et les Lakers, puisque samedi soir ils devront disputer le derby de Los Angeles contre les Clippers.

