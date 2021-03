LeBron James avait le déplacement à Phoenix avec ses coéquipiers dimanche. Une présence que l'on était tentés d'interpréter comme le signe d'un retour assez rapide, après sa blessure à la cheville samedi face à Atlanta. A priori, les Los Angeles Lakers ne prendront absolument aucun risque avec leur superstar. Selon Shams Charania de The Athletic, le retour du King n'est pas pour tout de suite.

LeBron sera absent "plusieurs semaines", ce qui laisse penser que le groupe de Frank Vogel devra faire sans lui jusqu'à la mi-avril minimum. Largement de quoi perdre pied au classement de la Conférence Ouest si Anthony Davis ne revient pas lui non plus dans le même temps.

LeBron James blessé, petit vent de panique chez les Lakers

Pendant que LeBron James récupère de l'entorse causée par un contact avec Solomon Hill, les Lakers vont devoir trouver une formule pour ne pas dégringoler. Ils pointent pour le moment au 3e rang de la Conférence Ouest,

Dennis Schröder, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma sont les meilleurs scoreurs californiens derrière "LBJ" et "AD". Les efforts conjugués des trois suffiront-ils à éviter une chute spectaculaire ? Les Lakers comptent cinq victoires de plus que le 8e, Dallas, dans la Conférence Ouest.