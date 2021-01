LeBron James est le joueur à la vitesse de course moyenne la plus basse en NBA cette saison. Comme quoi, rien ne sert de courir !

LeBron James est encore un candidat très sérieux au titre de MVP cette saison grâce à un très bonne entame avec les Los Angeles Lakers. Le King est la preuve vivante que rien ne sert de courir trop vite, tant qu'on est en contrôle de la situation.

Le tracker statistique de la NBA révèle en effet qu'après un mois de saison, LeBron est bon dernier au classement de la vitesse moyenne de course sur les terrains de la ligue, chez les joueurs ayant disputé au moins 8 matches.

Avec 5.8 km/h de moyenne, le "Chosen One" occupe le trône des joueurs les plus lents, devant Blake Griffin (5.82 km/h) et James Harden (5.85 km/h). C'est avant tout "grâce" à sa faible vitesse moyenne sur les phases défensives (5.26 km/h) que LeBron James s'est octroyé cette première place un peu particulière. Lorsqu'il faut attaquer, en revanche, la star des Lakers est loin d'être l'un des basketteurs les moins véloces (6.35 km/h).

Dans le sens inverse, le joueur le plus rapide de la ligue sur sa moyenne de course globale est le Japonais Yuta Watanabe des Toronto Raptors. Ce dernier a joué 10 matches avec une moyenne de course de 7.66 km/h. C'est en défense que le Nippon éteint la concurrence avec une cadence à 7.16 km/h. Watanabe n'a que 10 minutes à se mettre sous la dent par match, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas se donner à fond à chaque fois. Il devance Tyler Herro du Miami Heat (7.58 km/h) et les jumeaux de Charlotte Caleb et Cody Martin, qui affichent tous les deux 7.53 km/h de moyenne.

Dans la catégorie des marathoniens de la NBA, c'est Domantas Sabonis qui fait la course en tête avec 4.6 km parcours par match en moyenne, devant Zach LaVine (4.57) et Tyler Herro (4.52). Le Lituanien est aussi celui qui a parcouru le plus de bornes depuis le début de la saison avec 45.7 km.