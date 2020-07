LeBron James MVP, le plaidoyer de Frank Vogel en faveur du King

Samedi, la NBA a annoncé que cette fin de saison dans la bulle n'allait pas compter pour les récompenses individuelles. Ainsi, les titres de MVP, MIP ou encore meilleur défenseur de l'année vont être décernés sur la base des performances des joueurs jusqu'en mars. Pour beaucoup d’observateurs, cette information a arrêté un débat : Giannis Antetokounmpo ne sera pas rattrapé par LeBron James dans la course au MVP. Présent devant les médias, l'entraîneur des Los Angeles Lakers Frank Vogel n'était pas vraiment d'accord avec ce constat. A l'inverse, le coach des Angelenos pense que le King mérite déjà ce trophée, tout comme celui de meilleur défenseur pour Anthony Davis.

"Sur la semaine (avant l'arrêt des compétitions), LeBron avait les responsabilités les plus importantes sur deux grands matches. Il a défendu sur Kawhi face aux Clippers, et a réalisé un super boulot. Et ensuite, il a défendu sur Giannis contre les Bucks quand AD était en difficulté au niveau des fautes. Cette semaine a été un bon indicateur je pense (deux succès pour les Lakers, ndlr).

Personne n'a plus d'impact que LeBron James pour gagner. Je crois qu'il devrait être MVP cette année. Je pense qu'il doit remporter ce trophée et Anthony Davis celui de défenseur de l'année. J'espère que ces trophées seront donnés à nos joueurs.

Je ne veux pas minimiser l'apport des autres candidats, mais ce que LeBron représente pour notre équipe, avant même le début de la saison et la construction de notre effectif, de nombreux gars sont aux Lakers car ils veulent jouer avec lui. Je pense que ça commence ici.

Et ensuite, bien évidemment, il y a son impact sur le parquet. Il est le chef d'orchestre de notre attaque, mène la Ligue aux passes décisives et donne vraiment le ton en défense", a ainsi analysé Frank Vogel.

LeBron James a marqué la décennie des All-NBA teams, à qui le tour ?

A 35 ans, LeBron James a réalisé une saison exceptionnelle : 25,7 points, 10,6 passes décisives et 7,9 rebonds de moyenne). Malheureusement pour lui, Giannis Antetokounmpo a été également impressionnant. Le Greek Freak dispose de statistiques individuelles incroyables (29,6 points, 13,7 rebonds et 5,8 passes décisives de moyenne). Et surtout, il permet à Milwaukee d'avoir le meilleur bilan de la NBA. Malgré le King, la star des Bucks file vers un second titre consécutif.