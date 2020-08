LeBron James, des playoffs décisifs dans la course au GOAT ?

LeBron James déclarait un jour « chasser le fantôme de Chicago ». En des termes plus simples, le King rêve de devenir le meilleur joueur de tous les temps. Une quête abstraite et subjective qui revient finalement à continuer à gagner des titres, à battre des records et à accumuler des récompenses individuelles. Mais pour Paul Pierce, LBJ ne pourra prétendre à rien de tout ça si les Los Angeles Lakers se plantent.

« Il n’est plus tout jeune. Un échec sera un gros coup dur pour sa legacy. Et j’ai déjà dit qu’il n’était pas l’un des cinq meilleurs joueurs de tous les temps. Si les Lakers ne gagnent pas le titre, et encore plus s’ils perdent au premier tour, je ne veux plus entendre ces discussions à propos du GOAT », affirme l’ancienne superstar NBA sur le plateau d’ESPN.

Paul Pierce a effectivement déclaré en mai dernier qu’il ne classait pas LeBron James dans son top-5 all-time. Difficile de l’écarter pourtant. Mais il est évident qu’une sortie prématurée au premier tour en tant que tête de série à l’Ouest ferait vraiment tâche.

Sauf qu’il semble oublier que les Angelenos sont loin d’être éliminés. Ils ont juste perdu le premier match. Ils restent les grands favoris pour le titre.