LeBron James règle ses comptes par rapport aux critiques des médias !

LeBron James a reçu de nombreux louanges de la part des médias sur la saison 2019-2020. A 35 ans, l'ailier des Los Angeles Lakers a impressionné son monde avec des performances XXL malgré le poids des années. Puis avec le titre remporté par les Angelenos, le King a mis tout le monde d'accord.

Cependant, de son côté, James, malgré ce sacre, n'a pas oublié les nombreuses critiques reçues lors de sa première année en Californie. En effet, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers avait été perçu sur le déclin avec sa blessure. Et l'échec des Lakers, qui n'avaient pas réussi à atteindre les Playoffs, avait suscité de très nombreux doutes pour l'avenir.

Forcément, avec une nouvelle bague remportée, LBJ a décidé de régler ses comptes avec les médias.

"J'ai entendu des choses de certaines personnes, vraiment... Dans le monde du basket, il y a gens à la TV, des journalistes qui sont réellement écoutés par les gens. Je ne vais pas donner des noms, car ils ne le méritent pas. Mais ils continuent de discréditer ou de ne pas comprendre notre travail. Les discussions concernant les joueurs 'il n'a pas la même envie que lui', 'il n'a pas la même mentalité que lui'... Donc ce titre a représenté un réconfort pour moi. Mais ce sont des détracteurs qui seront toujours là, même après ma retraite", a relativisé LeBron James pour Road Trippin’.

Il s'agit d'un élément intéressant. Car on le sait désormais, dans cette quête d'un nouveau titre, LeBron James s'est donc nourri de cette situation. En champion, il n'a pas apprécié les critiques et les doutes. Et pourtant, ils pouvaient être légitimes à l'époque.

Mais sur le parquet, le #23 des Lakers a clairement répondu de la meilleure des manières. Et il a démontré qu'il était toujours capable de mener une équipe vers les sommets de la NBA.