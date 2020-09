LeBron James souligne une similitude entre Kobe Bryant et lui

LeBron James a réalisé une nouvelle performance exceptionnelle. Afin d'atteindre, pour la 10ème fois de sa carrière, les Finales NBA, l'ailier des Los Angeles Lakers a compilé 38 points, 16 rebonds et 10 passes décisives sur le Game 5 contre les Denver Nuggets (117-107) afin de plier cette série (4-1). Et comme toujours depuis la disparition de Kobe Bryant en janvier, le King a eu une pensée pour le Black Mamba. Interrogé sur les similitudes entre le légendaire #24 des Angelenos et lui, James a évoqué la fameuse "Mamba mentality".

"Dès qu'on enfile ce maillot des Lakers, on pense à son héritage, à ce qu'il représentait pour cette franchise pendant plus de 20 ans. On pense aussi à ce qu'il incarnait sur et en dehors des parquets, ce qu'il demandait à ses coéquipiers, à lui-même. Nous avons des similitudes en ce sens. Nos jeux sont différents. Nos mentalités, notre envie d'être le meilleur et de ne pas perdre, nous nous ressemblons à ce niveau. Parfois, il faut faire des sacrifices, par rapport à ta famille car tu veux être tellement grand. Donc tu n'as pas de temps à perdre. Je comprends ça, je suis l'un des rares qui peuvent comprendre la mentalité avec laquelle il jouait. Par rapport à son parcours, du lycée à la NBA. J'ai toujours ça avec moi", a commenté LeBron James face à la presse.

L’hommage discret mais quotidien des Lakers à Kobe Bryant

Sans le moindre doute, LeBron James et Kobe Bryant ont effectivement ce point commun. Ils sont, pour toujours, deux des plus grands compétiteurs de l'histoire de la NBA.