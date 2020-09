Les Los Angeles Lakers ont une obsession : le titre NBA. Qualifiés pour les Finales de la Conférence Ouest, les Angelenos ont toujours eu cet objectif depuis le début de la saison. Mais depuis janvier, cette ambition est quasiment devenue une mission. Le but ? Honorer, de la plus belle des manières, la mémoire de Kobe Bryant.

La disparition du Black Mamba a eu un énorme impact dans le monde entier, en NBA et plus encore aux Lakers. On le sait, l'effectif actuel a été particulièrement marqué par cette tragédie. Depuis, LeBron James et Anthony Davis ont ainsi régulièrement insisté sur la pensée quotidienne des Californiens pour le légendaire #24. Devant les médias, l'entraîneur Frank Vogel l'a également souligné en partageant une anecdote.

"Cette année, pendant l'intégralité de notre parcours, Kobe a été avec nous. Nous disons 'Mamba à trois' après tous les entraînements, dès que le groupe se rassemble. Et nous allons continuer pour tenter de représenter ce qu'il incarnait en l'honneur de sa mémoire", a donc fait savoir Frank Vogel.

Le très bel hommage de Pau Gasol à Gianna et Kobe Bryant

Ce n'est pas grand-chose, mais cela démontre l'envie des Los Angeles Lakers de penser tous les jours à Kobe Bryant. Et avec cette volonté de rendre un hommage à Vino, les Lakers ont parfois joué avec un supplément d'âme. Le 24 août dernier (24/08, les deux numéros de Kobe), ils avaient notamment étrillé les Portland Trail Blazers (135-115) pour le "Mamba Day".

On sait que certaines petites choses, des repas partagés, une sortie dans un parc ou en boite, une journée "team building", peuvent parfois souder un groupe et le rendre plus fort, plus résiliant face à l'adversité. La disparition de Kobe et la volonté de ce groupe de lui rendre hommage sont tout sauf une "petite chose". A n'en pas douter, cette motivation supplémentaire devrait jouer un vrai rôle dans la suite du parcours des Angelenos.