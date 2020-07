Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant trouvait la mort dans un accident d'hélicoptère. Un choc dans le monde entier, et plus particulièrement dans celui de la NBA. Aux Los Angeles Lakers, la disparition du Black Mamba a bien évidemment eu une résonance particulière. Le légendaire #24 a marqué cette franchise de son empreinte pour l'éternité. Ainsi, au sein de l'équipe actuelle, cet événement tragique a véritablement soudé le groupe. LeBron James et ses partenaires ont vécu ce drame ensemble. Et même 6 mois plus tard, ils n'ont bien évidemment pas oublié. Notamment le King, qui lui a rendu un nouvel hommage.

"Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je pense à lui. Il n'y a pas un seul jour sans que notre organisation se souvienne de lui. Et pas seulement de Kobe. Mais aussi de Gigi, Vanessa et ses autres filles.

Ils font partie de notre famille. Donc nous allons continuer de porter le 24, le 8 et le 2 avec fierté afin de se souvenir à quel point ils étaient grands", a répondu LeBron James devant les médias.

Kobe Bryant contre LeBron James, le trade qui aurait pu révolutionner la NBA en 2007

La disparition de Kobe Bryant peut bien évidemment représenter une motivation supplémentaire aux Lakers. Car dans l'hypothèse d'un titre NBA, LeBron James et ses coéquipiers lui dédiront très certainement ce sacre. Et il s'agirait du plus bel hommage pour ce compétiteur acharné !