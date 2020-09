Anthony Davis explique comment Kobe Bryant inspire les Lakers au quotidien

Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Lakers disposent d'une motivation supplémentaire cette saison. En plus de l'ambition de remporter le titre NBA, la franchise californienne veut rendre hommage à Kobe Bryant, disparu en janvier dernier. Ces derniers mois, LeBron James et Anthony Davis ont ainsi multiplié les sorties pour souligner "la présence" du Black Mamba au sein de l'équipe. Après la victoire des Angelenos face aux Houston Rockets (110-100) lors du Game 4 la nuit dernière, l'intérieur s'est ainsi présenté devant les médias avec un t-shirt à la gloire de Bryant. L'opportunité pour Davis d'avoir une belle pensée pour le légendaire #24 des Lakers.

Le plan des Lakers pour rendre hommage à Kobe Bryant pendant les playoffs

Pour rendre un bel hommage à Kobe Bryant, Anthony Davis et ses partenaires ont un seul objectif en tête : le trophée Larry O'Brien.

Anthony Davis rocking a Kobe GOAT shirt tonight (pic via @HarrisonSanford): Anthony Davis on Kobe Bryant GOAT shirt from @CantBeatLA_: "I for sure think about him all the time on and off the floor, but I just thought this was a dope shirt." pic.twitter.com/7SLhbUDAfS

— Ryan Ward (@RyanWardLA) September 11, 2020