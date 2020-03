Les Bulls s’intéressent à l’un des meilleurs GM de la ligue

S'ils ne sont pas mathématiquement hors du coup pour une qualification en playoffs, les Chicago Bulls sont tout de même loin du compte. Ils comptent six matches de retard sur le Magic, 8e, à 20 matches de la fin. Autant dire que sauf miracle, la perspective de voir la franchise de l'Illinois en vacances dès avril reste la plus probable. Ce serait la troisième fois consécutive, la quatrième en cinq ans, que ce serait le cas. Evidemment, le problème si situe à tous les étages, y compris dans les locaux. Ancien meilleur dirigeant de l'année, Gar Forman, le GM de l'organisation, a bien du mal à relancer la machine depuis les départs de Tom Thibobdeau, Derrick Rose et Jimmy Butler. Si bien qu'il devrait être remercié ou réaffecté dans les prochains mois. On imagine que le coach Jim Boylen devrait suivre le mouvement, lui dont certaines méthodes restent douteuses.

Tout en haut de la hiérarchie, on réfléchit à la suite, et le nom de Sam Presti a été entendu pas ESPN. Le GM du Thunder depuis 2007 a fait bien mieux que gérer la période post Russell Westbrook et Paul George. On pensait OKC parti pour une période creuse. Mais ses choix de l'été dernier sont aujourd'hui salués de tous. Chris Paul renaît de ses cendres, SGA est l'une des belles progressions de l'année et Dennis Schroeder s'éclate au point d'être l'un des favoris pour le titre de meilleur sixième homme. Sans compter cette 6e place à l'Ouest et les innombrables choix de Draft récupérés dans les trades de Westbrook et George. Dans ce contexte, il est néanmoins difficile de voir Sam Presti s'aventurer chez les Bulls, ou même autre part. Sauf si, bien entendu, une offre incroyable, arrive sur la table.