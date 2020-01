Le nom de Kyle Kuzma circulait dans les rumeurs de transferts il y a quelques semaines. Le jeune joueur était notamment connecté aux Sacramento Kings. Il y a bel et bien eu des négociations entre les deux franchises. Kevin O'Connor de The Ringer révèle même l'offre formulée par les Kings à leurs rivaux californiens. Ils auraient donc proposé Nemanja Bjelica et des picks pour Kuzma. Toujours selon lui, les Los Angeles Lakers ont alors réclamé Bogdan Bogdanovic et les discussions ont tourné court.

On peine à croire à un transfert de Kyle Kuzma d'ici la deadline. L'ailier trouve petit à petit sa place au sein de l'effectif remaniée hollywoodien. Il tourne à 13 points et 4 rebonds de moyenne.