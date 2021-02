Les Knicks perdent un cadre pour un petit moment

Dans cette conférence Est plus faible que jamais (seules quatre équipes ont un bilan positif !), la chance est ouverte à tous. Même aux plus nuls donc. Car même les Wizards, bons derniers, ne sont qu'à 4 matches du top 8... Et dans cette course, les New York Knicks commencent à bien se placer. Avec 12 victoire et 15 revers, la bande à Tom Thibodeau est 8e.

On a déjà plusieurs fois parler de la bonne forme des Knicks. La meilleure depuis 1906. Non trêve de plaisanterie, ces Knicks version Thibs séduisent. Déjà de part leur défense, une des meilleures du pays. Puis par l'impact de deux joueurs en particulier. Julius Randle n'est pas loin du All-Star et Immanuel Quickley est un rookie très prometteur.

Seulement, les new-yorkais risquent d'être un peu ralenti au cours des prochaines semaines. Leur gardien du temple, Mitchell Robinson, s'est cassé la main et risque d'être absent un bon moment. Pour le moment, le staff des Knicks attend d'en savoir plus pour communiquer sur la durée exacte.

Même si Robinson n'a pas franchi le cap escompté, et qu'il a même un poil régressé statistiquement, il reste un intimidateur hors pair. Tom Thibodeau l'utilise en moyenne 30 minutes, ce qui correspond à une belle confiance accordée. Et ce malgré une prise d'initiative parfois frustre en attaque. Qu'importe, lui c'est pour la défense qu'il est là, et il est plutôt bon dans ce secteur.

En son absence, c'est l'autre tour Nerlens Noel, qui va voir son temps de jeu s'accroitre de manière significative.

Les Knicks sur Bradley Beal et Victor Oladipo