Les Nuggets écartent le Jazz en OT malgré 57 points de Donovan Mitchell !

Denver Nuggets 135 - 125 Utah Jazz

Denver mène 1-0

Donovan Mitchell a tout tenté. Mais il a été trop juste dans les dernières minutes, après avoir été héroïque dans un quatrième quart temps épique. Auteur de 57 points à 19 sur 33 aux tirs, l'arrière All-Star du Jazz a arraché la prolongation quasiment à lui tout seul. Avec notamment les deux lancers inscrits pour égaliser à 22 secondes du buzzer. Mais derrière son équipe a manqué de jus. Déjà en réserve en raison de ses nombreux absents, elle a fini par craquer devant des Nuggets plus malins, plus adroits, plus frais et plus expérimentés finalement. Jamal Murray (36 points, 9 passes) et ses partenaires ont su tenir pour creuser un dernier écart dans les cinq minutes supplémentaires. Nikola Jokic a ajouté 29 points et 10 rebonds. Face à lui, Rudy Gobert a marqué 17 points avec 7 prises.

Denver prend donc le premier match. Peut-être le plus difficile à gagner. Parce que le Jazz risque d'avoir du mal à se remettre d'une défaite si serrée après avoir débauché tant d'énergie et malgré X points de Mitchell.

