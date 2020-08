Previews Playoffs NBA : Denver Nuggets (3) vs Utah Jazz (6)

Denver Nuggets

Bilan : 46-27 (63%), troisième à l’Ouest

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Quatre victoires, quatre défaites. Mais un sentiment positif qui en ressort. Déjà parce que la franchise du Colorado était privée de plusieurs cadres (Will Barton, Gary Harris et un temps Jamal Murray). Mais aussi parce que ses jeunes pousses ont justement haussé leur niveau de jeu en l’absence des titulaires habituels. Au point où Michael Porter Jr a même été élu dans le deuxième meilleur cinq de la reprise avec 22 points, 8 rebonds et 42% à trois-points.

Michael Porter Jr, la jeunesse des Nuggets qui régale

Utah Jazz

Bilan : 44-28 (61%), sixième à l’Ouest

Trois victoires, cinq défaites. Mais des stars souvent laissées au repos… afin d’éviter d’affronter les Rockets au premier tour des playoffs ? Les Texans ont sorti le Jazz lors des deux dernières éditions. En se passant de certains cadres (Mike Conley, Donovan Mitchell) sur quelques matches clés, Utah est descendu au sixième rang pour ainsi se retrouver contre Denver.

Le duel à suivre

Nikola Jokic contre Rudy Gobert. Une opposition de style sur le poste cinq. Un grand altruiste, du génie plein les mains et très offensif contre la muraille la plus infranchissable de la NBA dans la peinture. De l’issue de ce duel d’intérieurs All-Stars peut faire basculer la série en faveur du Jazz ou des Nuggets. Qui a dit que les pivots étaient morts ?

La clé de la série

Le Jazz arrivera-t-il à marquer des points ? Conley est out pour au moins trois matches suite à la naissance de son fils. Son forfait s’ajoute à celui de Bojan Bogdanovic, absent en raison d’une blessure au poignet. Ça fait de la puissance de feu en moins pour les Mormons… et probablement 30 tirs par match pour un Donovan Mitchell qui n’hésite jamais à faire le soliste. Si les parties venaient à être trop offensives, les Nuggets seront sur un fauteuil pour passer. C’est donc aux joueurs de Quin Snyder de casser le rythme et de transformer ce duel en guerre des tranchées.

Le pronostic

Denver en six.