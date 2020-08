Le Jazz va devoir débuter les playoffs sans Mike Conley !

C'est un coup dur pour le Utah Jazz mais c'est, pour une fois, pour une bonne raison. Un heureux événement. Mike Conley va devenir le papa d'un petit garçon. Et il a donc logiquement quitté ses coéquipiers prématurément pour assister à l'accouchement et profiter de ce moment avec sa famille. C'était prévu. Le timing est juste délicat d'un point de vue purement sportif - et donc secondaire - puisque la franchise débute sa campagne de playoffs lundi soir. Sixièmes, les joueurs de Quin Snyder affrontent les Denver Nuggets.

Arrivé l'an dernier après toute une riche carrière aux Memphis Grizzlies, Mike Conley s'apprêtait à découvrir ses premiers playoffs avec le Jazz. Il n'est pas encore forfait pour l'intégralité de la compétition, évidemment. Mais s'il venait à rester moins de sept jours en dehors de la bulle - tout en étant testé négatif au coronavirus tous les jours - le meneur devrait observer une période de quarantaine de quatre jours à son retour. Il est donc susceptible de manquer une bonne partie du premier tour. Au moins les deux ou trois premiers matches.

Dommage puisqu'il commençait à trouver son rythme. Conley tournait à 18 points et 5 passes de moyenne depuis la reprise, après une première partie de saison délicate sous ses nouvelles couleurs. Donovan Mitchell devra assurer encore plus de responsabilités, Jordan Clarkson aussi, en son absence.