Carmelo Anthony est persuadé qu’il aurait gagné deux ou trois titres si les Detroit Pistons l’avaient drafté en seconde position à la place de Darko Milicic en 2003. Le raisonnement est compréhensible sur le papier. Imaginez une jeune superstar en puissance, l’un des meilleurs prospects d’une cuvée légendaire, qui débarque au sein d’une équipe très forte collectivement, finaliste de Conférence l’année précédente et drivée par des vétérans très talentueux. Ça fait rêver, non ? Et pourtant, ce n’est pas si simple. Pour Ben Wallace, c’est même tout l’inverse. Selon ce pilier de la formation des Pistons sacrée en 2004, la franchise du Michigan ne serait pas allée au bout si elle avait choisi Melo.

« Je pense honnêtement que nous n’aurions pas gagné le titre », déclarait l’ancien All-Star dans un podcast. « Melo voulait contribuer de suite. Ça aurait pu perturber l’alchimie de l’équipe. Darko est venu et il a dit qu’il n’était pas prêt à jouer de suite. Il a accepté son rôle et ça nous a permis de grandir, de progresser et finalement de gagner un titre. Si nous avions drafté Melo, Tayshaun [Prince] ne serait pas devenu le joueur qu’il est devenu. »

Nous partageons vraiment ce point de vue, malgré l’affection que nous avons pour Anthony. Déjà, beaucoup de gens oublient que les Pistons 2004, souvent symbolisés par un autre Wallace, Rasheed Wallace, ne comptaient pas le ‘Sheed’ dans leurs rangs avant le coup d’envoi de la saison ! Ce dernier a débarqué en février. Est-ce que les Pistons auraient eu un intérêt de le faire venir si Melo était déjà sur place ? Pas sûr du tout.

Ensuite, comme le remarque Ben Wallace, Tayshaun Prince jouait au même poste que Carmelo Anthony. Or il a été l’un des joueurs majeurs du sacre des Pistons. Sans sa progression et sa défense, Detroit n’aurait pas été en mesure de battre les Lakers.