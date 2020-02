Les San Antonio Spurs ne sont pas vraiment du genre à modifier leur effectif en cours de saison. Ils n'ont pas effectué de transfert le jour de la deadline depuis... six ans ! Et un échange entre Nando De Colo et Austin Daye à l'époque. Mais cela pourrait changer cette année. Selon CNBC, les éperons envisagent de libérer DeMarre Carroll. Signé pour trois ans lors de la dernière intersaison, l'ailier vétéran a très peu joué depuis. 15 matches pour 2,2 points de moyenne. Le joueur de 33 ans peut-il seulement intéresser une autre franchise ? Surtout qu'il touche quand même 7 millions annuels.