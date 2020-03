Comme la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain et que l'actualité est grandement ralentie, BasketSession a décidé d'ouvrir ses horizons en vous proposant des contenus « hoop culture » qui peuvent rebondir plus loin que le ballon orange qui nous passionne. On vous propose donc de découvrir le tout dernier clip des X Men.

Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui encore, citent les X (Hill G et Cassidy) en exemple de ce que le rap français des années 90 a pu proposer de meilleur en termes de technique et de style. Et voici justement qu'ils sortent un nouveau morceau qui annonce l'album du producteur français Kyo Itachi intitulé "Solide".

Une très bonne surprise qu'on ne pouvait s'empêcher de vous partager. A noter au passage le très bon featuring de Maj Trafyk, invité percutant de ce titre qui annonce de belles choses pour la suite, et les références basket du couplet de Hill.

X Men feat Maj Trafyk "Mensonges et Make Up" produit par Kyo Itachi

