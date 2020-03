Dieudonné Aloa Mani, ancien joueur pro de basket, entraîneur et coach personnel propose cette série d'exercices pour travailler les jambes. Un circuit à répéter entre trois et cinq fois en fonction de votre forme actuelle. Testez ce workout et dites-nous ce que vous en avez pensé.

Pendant toute la durée du confinement, nous allons redoubler d'efforts pour vous proposer des articles pratiques qui vous permettent de tenir la forme et de garder le moral durant cette période difficile et troublée. Objectif : garder un esprit sain dans un corps sain !

Retrouvez l'ensemble de nos articles sur la préparation physique et le perfectionnement technique ici