Lonzo Ball a besoin de rebondir, mais pas aux Knicks

Les New York Knicks ne seraient pas intéressés par Lonzo Ball, contrairement à ce que pensaient certains insiders. Et c'est logique.

Mais qui veut de Lonzo Ball ? On va peut-être bientôt le savoir. Selon Shams Charania, les New Orleans Pelicans seraient ouverts à l’idée de transférer le deuxième choix de la draft 2017. Il précise aussi que la franchise, a priori l’une des plus actives sur le marché, recevrait déjà des coups de fil pour son meneur (mais aussi pour JJ Redick).

Comme ils sont à la recherche d’un meneur depuis, allez, le départ de Jeremy Lin, les New York Knicks ont été cités dans les rumeurs autour de Zo. Mais en réalité, l’équipe de Manhattan ne s’intéressait pas vraiment au profil de l’ancien joueur des Los Angeles Lakers. Selon Ian Begley :

« Je serai surpris si les Knicks se montraient agressifs sur le dossier suite à l’émergence d’Immanuel Quickley. »

Autrement dit, après avoir essayé Frank Ntilikina, Emmanuel Mudiay, Trey Burke, Dennis Smith Jr ou Elfrid Payton, les Knicks sont peut-être enfin convaincus d’avoir trouvé leur nouveau poste un. Il s’agit donc du rookie Immanuel Quickley. Une belle pioche opérée à la draft – comme quoi, ça arrive ! Le jeune homme monte en puissance même s’il sort pour l’instant du banc. Il a même claqué 31 points en début de semaine.

Immanuel Quickley, quelle superbe pioche pour les Knicks !

Pour Lonzo Ball, il faudra donc sans doute aller voir ailleurs. Le garçon a du talent, c’est indéniable. Il lui manque un bon coup de punch balle en main pour agresser les défenses, ce que son frère LaMelo Ball fait avec un peu plus d’aisance, mais il respire le basket. Même son rendement, c’est vrai, est bien loin de celui digne d’un top-pick.

11,8 points, 3,6 rebonds et 4,8 passes. Pas ridicule mais… 38% aux tirs et 30% à trois-points. Une vraie régression après avoir montré quelques progrès dans cet aspect crucial du jeu. Le jeune homme serait sans doute intéressant autour de plusieurs snipers, ce qui est loin (genre très loin) d’être le cas à NO. Mais ça ne sera donc pas à New York, où, de toute façon, son profil ne collait pas spécialement.