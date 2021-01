Un trade en préparation entre les Pelicans et les Warriors ?

Les New Orleans Pelicans veulent remodeler leur effectif et ils auraient même déjà commencé à discuter avec les Golden State Warriors.

Les New Orleans Pelicans sont décevants. Alors qu’ils espéraient, presque comme chaque année, se mêler à la course aux playoffs, ils occupent pour l’instant l’avant-dernière place de la Conférence Ouest avec 5 victoires en 15 rencontres. Ils prennent l’eau, avec un effectif pas tout à fait adapté. Pas assez de spacing, des lacunes criantes en défense, etc.

Selon Shams Charania, la franchise de Louisiane pourrait être l’une des plus actives sur le marché des transferts. Elle serait par ailleurs prête à se séparer de Lonzo Ball et JJ Redick, deux joueurs souvent scrutés par les autres organisations. Leur départ permettrait aux prometteurs Kira Lewis Jr et surtout Nickel Alexander-Walker de monter en grade.

L’insider ajoute que les Golden State Warriors ont justement entamé des négociations avec les Pelicans. Mais sans préciser pour qui. Il précise simplement que le nom de Kelly Oubre Jr a été évoqué du côté des Dubs. On ne voit pas vraiment comment ce dernier pourrait régler les soucis de spacing à NO vu son adresse catastrophique depuis le début de la saison.

Le cinq majeur des Warriors était à la peine depuis le début de la saison et Steve Kerr cherche encore la bonne formule. Il a introduit Kevon Looney au poste de pivot à la place du rookie James Wiseman lors du dernier match. Golden State aurait bien besoin d’un shooteur au côté de Stephen Curry en l’absence de Klay Thompson.

Alors pourquoi pas JJ Redick ? Il évolue dans un profil similaire à celui du All-Star… mais avec nettement moins de défense et moins de talent bien sûr. Même moins de réussite. Le vétéran est en délicatesse (en détresse !) avec son tir en ce moment. Seulement 30% à trois-points contre 41% en carrière. Au-delà de ça, on peine à comprendre le vrai intérêt de l'échange. D'ailleurs, rappelons qu'il ne s'agit que d'une rumeur et que d'autres équipes seraient intéressées par les deux joueurs de NO.

Les Pelicans semblent déterminés à se reconstruire essentiellement autour de Zion Williamson et Brandon Ingram. Après une saison complète à New Orleans, Lonzo Ball ne ferait peut-être plus partie du projet… Le meneur compile 12 points, 4 rebonds et presque 5 passes cette saison. Mais à 39% (29% derrière l’arc). Il a du talent mais il n’a toujours pas trouvé le déclic pour s’affirmer dans la ligue.