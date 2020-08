Lonzo Ball déjà sacrifié par les New Orleans Pelicans ?

Dans le cadre du trade d'Anthony Davis aux Los Angeles Lakers, les New Orleans Pelicans ont obtenu de nombreux atouts. Parmi les joueurs récupérés, on retrouve Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart. Sur la saison régulière, Ball avait affiché des progrès intéressants. Et sur le papier, son association avec Zion Williamson peut véritablement faire des étincelles. Sauf que sur le terrain, le meneur a vraiment déçu sur cette fin d'exercice 2019-2020. En effet, il a même été le symbole de l'échec des Pelicans à Disney. En méforme, il a multiplié les mauvaises performances. Sur ses 6 derniers matches, il a tourné à 5,6 points, 6,8 passes décisives et 5,3 rebonds de moyenne. Avec un terrible 26% aux tirs. Et d'après les informations du journaliste d'ESPN Jay Williams, les Pelicans pourraient sonder le marché pour Ball cet été !

Zion et les Pelicans, c’est quoi la suite ?

Le boss de New Orleans David Griffin n'a pas hésité à débarquer le coach Alvin Gentry. Il veut passer un cap avec les Pelicans et ne fera pas dans les sentiments. Mais est-ce qu'il a déjà perdu patience avec Lonzo Ball ? Le jeune talent se trouvait tout de même sur la bonne voie avant l'arrêt de la NBA en mars. Avec une vraie préparation et une association dans la durée avec Williamson, il peut s'épanouir. Pour l'instant, l'idée d'un trade semble prématurée. Mais attention tout de même à ses performances au début de la prochaine saison...