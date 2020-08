Alvin Gentry licencié par les New Orleans Pelicans !

Il ne s'agit absolument pas d'une surprise ! Après l'échec des New Orleans Pelicans sur cette fin de saison dans la course aux Playoffs à l'Ouest, Alvin Gentry se trouvait annoncé sur la sellette. Et selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski ce samedi, le coach a bel et bien été licencié. Bien évidemment, l'homme de 65 ans fait les frais des résultats décevants des Pelicans dans la bulle : 2 victoires pour 6 défaites. Avec seulement un an de contrat restant, il représentait un fusible facile. Surtout que ses dirigeants estimaient qu'il pouvait mieux faire étant donné l'effectif à sa disposition.

New Orleans has dismissed coach Alvin Gentry, sources tell @_andrew_lopez and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 15, 2020

Zion et les Pelicans, c’est quoi la suite ?

Désormais, une question va se poser : qui pour remplacer Alvin Gentry ? Selon les premières rumeurs, deux noms circulent déjà pour le remplacer : Tyronn Lue et Jason Kidd. Les deux hommes, respectivement assistants aux Los Angeles Clippers et aux Los Angeles Lakers, disposent ainsi d'une bonne relation avec le vice-président de New Orleans David Griffin. Avec un jeune groupe composé de Zion Williamson, Brandon Ingram ou encore Lonzo Ball, les candidats devraient être nombreux. Une affaire à suivre car l'avenir de cette franchise va en dépendre.