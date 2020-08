Avant le début de cette bulle, les New Orleans Pelicans étaient considérés comme l'une des équipes à suivre dans la course aux Playoffs. Malheureusement, Zion Williamson a dû s’absenter pendant la préparation. En retard sur le plan physique, le prodige se retrouve limité dans son temps de jeu. Et avec un Zion régulièrement sur le banc dans le money-time, le franchise de Louisiane affiche un bilan de 2 victoires pour 3 défaites. Des résultats insuffisants pour l'instant afin d'espérer une qualification en Playoffs. Dans l'hypothèse d'un échec, l'entraîneur Alvin Gentry peut se faire du souci pour son poste. En effet, selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, il y aura une vraie réflexion sur l'avenir du coach des Pelicans cette intersaison.

« Zion est dans une course contre son propre corps »

Avec seulement un an de contrat restant, Gentry représente un fusible facile. Visiblement, deux noms circulent déjà pour le remplacer : Tyronn Lue et Jason Kidd. Les deux hommes, respectivement assistants aux Los Angeles Clippers et aux Los Angeles Lakers, disposent ainsi d'une bonne relation avec le vice-président de New Orleans David Griffin. Avec un jeune groupe, Alvin Gentry n'a pas forcément démérité dans son travail. Lonzo Ball et Brandon Ingram ont notamment réalisé de gros progrès sous ses ordres. Cependant peut-il conduire cette équipe plus haut ? Peut-il tirer le maximum de Zion Williamson ? Griffin va devoir répondre à ces questions dans les semaines à venir...