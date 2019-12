À deux jours du choc de Noël face aux Clippers, les Los Angeles Lakers traversent une première zone de turbulences. En s'inclinant largement face aux Nuggets au Staples Center, les troupes de Frank Vogel ont signé leur troisième revers consécutif après Indiana et Milwaukee. Une mauvaise passe pas forcément illogique dans une saison, d'autant plus que LeBron était absent cette nuit comme Anthony Davis l'était à Indiana. Et les Bucks sont simplement la meilleure équipe NBA du moment. Pas de quoi s'inquiéter pour Dwight Howard qui a rappelé que l'objectif principal n'aura lieu que que dans quelques mois.

"Le championnat se gagne en juin, pas à Noël. Ce n'est pas un rapport de force pour nous, on n'essaie pas de savoir qui est le meilleur en ce moment. Nous voulons être sûrs d'être la meilleure équipe en arrivant en playoffs et d'être la meilleur du monde à la fin des playoffs. C'est notre but, notre état d'esprit."

Des propos qu'avaient déjà tenus James il y a quelques temps sur ce fameux Christmas Game contre son voisin. "Ce n'est pas le dernier match de la saison. Le match de Noël ne va pas marquer une des deux équipes pour le reste de la saison."

Néanmoins, perdre quatre fois de suite ferait tâche pour le numéro 1 de l'Ouest. Et c'est dans ce but qu'Anthony Davis a tenté d'alerter ses troupes qu'ils trouvent à la ramasse défensivement depuis trois matches.

"Avec ou sans LeBron, nous avons été nuls défensivement. Nous avons perdu notre âme défensive. On ne tient pas les duels, on ne se bat plus au rebond. Il faut revenir aux bases. Notre attention sur les détails ont disparu et nous ne sommes plus aussi agressifs. Cela remonte à notre road-trip. Nous avons gagné des matches mais nous avons eu quelques couacs en défense. Nous devons être capable de corriger ça. Ça concerne tout le monde, moi y compris. Nous sommes talentueux en attaque mais c'est la défense qui va nous faire gagner. Nous devons continuer et quand on aura retrouver cette âme, nous irons mieux."

8e défense NBA, les Lakers ont sombré la semaine dernière en étant l'avant-dernière équipe dans ce secteur juste devant les Suns. Et face à Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams, ils ne devront pas être aussi permissifs pour ne pas tomber dans une mini-crise.