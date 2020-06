Les Clippers vont-ils reprendre sans l’un de leurs joueurs majeurs ?

Les Los Angeles Clippers sont, avec les Milwaukee Bucks, les principaux concurrents de leurs voisins les Los Angeles Lakers dans la course au titre. Ce sont là les trois grands favoris pour finir couronnés au sein de la « bulle » d’Orlando. Les Californiens ont d’ailleurs profité du break pour soigner les pépins de santé de Kawhi Leonard et Paul George. Ils seront donc à pleine puissance au moment de la reprise… à moins qu’un autre joueur majeur décide de faire forfait, mais pas en raison d’une blessure. Lou Williams hésite encore. Il fait partie de ceux qui craignent que le retour de la NBA prenne la couverture médiatique aux problèmes sociaux rencontrés aux Etats-Unis.

« Pour nous, ne pas jouer a pour seul bénéfice de continuer à se concentrer sur la lutte », confie le scoreur des Clippers lors d’un chat vidéo. « C’est dans six semaines. On ne sait pas quelle sera la situation dans six semaines. Peut-être que dans six semaines, le monde aura besoin de panser ses plaies et de nous retrouver sur le terrain. Mais s’il y a encore des noirs qui sont victimes de violences policières, je ne suis pas sûr que ce soit dans notre intérêt de jouer. Parce que ça fait comme si l’on s’en foutait, vous voyez ce que je veux dire ? »

Lou Williams a ajouté que sa décision était « du 50-50 pour l’instant ». On suppose tout de même que le sixième homme de L.A. sera bel et bien en tenue à Orlando si ses coéquipiers décident de s’y rendre. On l’imagine mal rater l’événement. Surtout avec la possibilité d’aller chercher un titre au bout.