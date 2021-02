Luka Doncic bat encore des records, il fait mieux que Dirk Nowitzki !

Encore une soirée bien folle de Luka Doncic. Déchaîné, il a planté 44 points contre les Portland Trail Blazers. Le prodige des Dallas Mavericks était particulièrement en réussite avec 14 tirs marqués sur 20 tentatives, dont 5 sur 8 derrière l’arc à trois-points. Mais son ultime essai, à cinq secondes du buzzer, n’a pas trouvé sa cible et les Texans se sont inclinés de justesse (118-121).

« S’il pouvait reprendre ce tir neuf fois, il le mettrai neuf fois de suite », assure son coach Rick Carlisle . « C’est rentré puis c’est ressorti. Et on voulait que ce soit lui qui le prenne. »

Luka Doncic avait tout fait pour ramener son équipe sur les bons rails. Les Mavericks comptaient jusqu’à 12 points de retard dans le quatrième quart temps avant de revenir à 116 partout. Puis Damian Lillard est passé par là pour inscrire un nouveau game winner. Mais la performance de Doncic reste spectaculaire.

Il est en grande forme en ce moment. En effet, deux jours avant, il claquait 46 points – le total le plus élevé de sa jeune carrière – contre les Golden State Warriors. Ce qui lui fait donc 118 points sur ses trois dernières sorties en incluant les 44 pions de la nuit. 118 en trois rencontres, c’est un record pour la franchise de Big D.

Luka Doncic's last 3 games:

28 PTS

46 PTS

44 PTS

His 118 points are the most over 3 games in @dallasmavs history. @EliasSports pic.twitter.com/rkeH9mCBn3

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 15, 2021