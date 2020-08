Comment les Mavericks veulent entourer Luka Doncic

Ce sont des débuts prometteurs. Luka Doncic vient de boucler ses premiers playoffs avec 31 points, presque 10 rebonds et presque 9 passes en six rencontres. Ses Dallas Mavericks ont été éliminés par les Los Angeles Clippers (2-4) mais les Texans prennent là rendez-vous avec l’avenir. Ils peuvent se mettre à rêver d’un futur brillant… et pas si lointain.

Avec Luka Doncic, Dallas peut rêver d’un avenir en grand

Encore faut-il renforcer l’effectif. C’est la prochaine mission de l’organisation. Rick Carlisle ne s’en cache pas. Dallas va construire « autour de Doncic. » Et ça revient à trouver des joueurs qui peuvent compléter le prodige Slovène. Le soutenir mais aussi compenser ses quelques lacunes.

« Les Mavericks vont essayer de faire venir un vétéran ou deux pendant l’intersaison », annonce l’insider Tim MacMahon. « C’était déjà le plan et cette série a renforcé cette impression. Un dirigeant m’a dit qu’il voulait ‘des chiens’ sur le terrain. Pas seulement un gars capable de protéger Doncic. Les Mavericks ont besoin de renforcer leur défense s’ils veulent prétendre au titre. »

En effet, Dallas disposait de la 18ème défense NBA cette saison. Impossible d’aller au bout sans être en mesure de faire des stops. Et vu que Luka Doncic et Kristaps Porzingis, les deux stars, n’excellent pas dans ce domaine, les dirigeants vont devoir les entourer avec des défenseurs solides. Les trouver sur le marché sera tout le défi. Surtout que la marge de manœuvre est réduite. Encore plus si Tim Hardaway Jr active son option à 19 millions de dollars pour la saison prochaine.

L’effectif ne devrait donc pas trop bouger d’une année sur l’autre. Les Mavericks vont devoir convaincre des vétérans chevronnés d’accepter un salaire proche du minimum pour partir à la conquête d’un long run en playoffs. La simple présence de Doncic peut les aider à recruter.