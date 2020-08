Luka Doncic sérieusement secoué par Montrezl Harrell et Marcus Morris

Tout a été dit sur le niveau et les ambitions des Los Angeles Clippers. Ce sera le titre ou rien. L'escouade californienne a tout. Deux stars, des compléments parfaits, des shooteurs, une profondeur de banc, un coach. Sans parler de leur potentiel défensif effrayant. Néanmoins, un côté a été oublié. Celui d'une équipe avec une grande gueule. Entre Pat Berverley, Montrezl Harrell et bien entendu Marcus Morris, jamais le dernier pour sentir l'embrouille, les Clippers ont des spécialistes en la matière. Après Damian Lillard, c'est Luka Doncic qui est en train de l'apprendre à ses dépens. La star slovène est pris pour cible par les aboyeurs de LA. Dans le Game 1, on a vu Marcus Morris vérifier la santé dentaire du Texan.

Live breakdown: Marcus Morris vs Luka Doncic on court feud featuring Kristaps Porzingis. Porzingis has been ejected for his second technical! pic.twitter.com/97PEToPe6a — Kory Waldron (@KWalHoops) August 18, 2020

Dans le lot, Porzingis a d'ailleurs été éjecté. La nuit dernière, Montrezl Harrell a également mis son grain de sel pour rendre fou le petit génie de Dallas. Tout d'abord en répondant à un "stop flopping man".

Luka Doncic told Montrezl Harrell to "stop flopping" 👀 pic.twitter.com/AT7rqGCqhW — Fanatics View (@fanaticsview) August 22, 2020

Mais c'est surtout un peu après que le candidat au titre de meilleur sixième s'est tristement illustré. Après un panier inscrit, Harrell a regagné son camp en adressant un peu joli "Bitch ass white boy" à Luka Doncic. Inutile de vous traduire, vous avez sans doute compris. En pleine crise sociale et raciale, c'est le terme "blanc" qui passe assez mal...