Perçus comme les jeunes talents les plus époustouflants du monde, Luka Doncic et Zion Williamson s’affrontaient pour la première fois hier soir.

Le futur est en marche. Hier soir, l’humanité a pu s’aventurer à la conquête du temps en assistant au premier choc entre Luka Doncic et Zion Williamson. Deux excellents joueurs aujourd’hui mais qui sont amenés à devenir les patrons du basket mondial demain. Les seuls capables de rendre alléchante une affiche entre Dallas et New Orleans. Deux équipes promises à côtoyer les sommets, portées par leur champion en herbe. Mais en attendant de se partager le trône, ou pas, le Slovène et l’Américain se sont livrés à un premier duel (leur opposition lors du Rising Stars Challenge ne compte pas).

Auteur de 30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives, Luka Doncic est reparti avec la victoire (127-123). Après prolongation. Un scénario épique pour un affrontement entre les deux jeunes joueurs les plus prometteurs de la NBA. Des stars de moins de 23 ans, il y en a un paquet. Mais aucune n’ont autant de « hype » que ces deux là. Et le plus fort, c’est qu’ils répondent constamment aux attentes. En assumant leur statut. Le sophomore des Mavericks a par exemple battu un record de franchise en compilant son vingt-deuxième triple-double de la saison hier soir. Il efface ainsi Jason Kidd des tablettes.

Zion Williamson n’était pas en reste. Il a brillé pour le premier back-to-back de sa carrière. 21 points en 35 minutes. Arrivé sur le tard, fin janvier, en raison d’une blessure au genou, le premier choix de la draft 2019 prend son rythme. Il est déjà fort mais il ne cesse de monter en puissance. Il a d’ailleurs atteint ou franchi la barre des 20 unités lors de ses 13 dernières sorties.

« Zion est un joueur incroyable. On ne voit pas tous les jours un gars comme ça. Son futur sera brillant », commentait Doncic après la rencontre.

Pour l’instant, le pistolero des Mavericks est évidemment en avance sur le colosse des Pelicans. Plus d’expérience, plus de technique aussi. Mais Williamson débute seulement.

« Je pense que je fais des progrès. Je continue d’apprendre », note le rookie.

Les deux ont encore une marge de progression effrayante. Et ce qui est sûr, c’est qu’il faudra compter sur eux à l’avenir.

Le duel Zion Williamson vs Luka Doncic