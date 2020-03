L'annulation de la saison NCAA va logiquement pousser la plupart des candidats à la Draft 2020 à annoncer leur candidature. Cole Anthony, le meneur de North Carolina, fait exception, comme on vous l'avait expliqué. Mais c'est à Mac McClung que l'on va s'intéresser ce matin. Le joueur de Georgetown, dont on vous avait parlé dans un petit portrait lorsqu'il était en high school, s'est officiellement inscrit à la Draft dimanche.

Son cas va être très intéressant à observer. Sur ses deux saisons chez les Hoyas sous les ordres de Pat Ewing, Mac McClung n'a pas conquis tout le monde et ne s'est pas complètement défait de son étiquette de "joueur Youtube", comme l'a bien décrit Envergure. Sa deuxième année était nettement plus prometteuse (15.7 points, 2.4 passes et 1.4 interceptions de moyenne en 27 minutes), mais une blessure au pied en janvier dernier a stoppé sa progression.

McClung, un meneur d'1.88 m, est l'un des jeunes joueurs les plus suivis du pays grâce à ses mixtapes époustouflantes depuis plusieurs années et aux dunks dévastateurs qu'il place fréquemment en match.

La question de son adaptation en NBA est réelle et il lui faudra être convaincant lors des interviews et des workouts pour espérer intégrer un roster. La plupart des mock Drafts l'imaginent pour le moment non-drafté.

Mac McClung a néanmoins conservé son éligibilité académique et retournera donc à Georgetown si le vent ne lui paraît pas favorable et qu'il retire son nom à temps. On est quand même curieux de voir si une franchise NBA se laissera séduire par ses qualités et par sa force de frappe sur les réseaux...