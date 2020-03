Le coronavirus s’est sérieusement répandu sur la cote Est des Etats-Unis, et bien évidemment dans le monde entier. La NBA n’a pas été épargnée et ses consultants non plus. Si Charles Barkley n’est pas encore sûr d’avoir été contaminé mais il est resté confiné chez lui après avoir ressenti des symptômes. Joint par téléphone par ses collègues de TNT, il a donné des précisions sur sa situation.

Charles Barkley reveals he fell ill and has been self-quarantined, has taken a coronavirus test but has not yet gotten the results pic.twitter.com/yyZnZ7z0eH — gifdsports (@gifdsports) March 13, 2020

« J’ai passé une partie de la semaine à New York et je me suis senti mal quand je suis rentré à Atlanta. Des gens de chez Turner m’ont dit de rester en quarantaine pendant 48 heures. Je ne me sens pas très bien. J’ai passé le test du coronavirus mais je n’ai pas encore eu les résultats. J’espère que c’est autre chose mais comme je l’ai dit j’ai été à New York plus tôt dans la semaine et c’était un foyer de contamination », raconte ‘Chuck’.

On souhaite évidemment un bon rétablissement à Charles Barkley.