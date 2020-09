Marcus Morris explique le problème des Clippers en playoffs

Bousculés par les Dallas Mavericks et maintenant par les Denver Nuggets… ces Los Angeles Clippers seraient-ils aussi forts qu’on ne le pense ? Avec Kawhi Leonard, Paul George mais aussi Lou Williams, Patrick Beverley, Montrez Harrell, Marcus Morris et compagnie, la formation californienne a un effectif incroyable. Mais c’est peut-être ça le problème. C’est ce que laisse penser Morris en évoquant la mentalité du groupe.

« On se repose trop sur le fait d’être forts sur le papier mais on ne finit pas le boulot à l’arrivée », regrette le vétéran. « Nous n’avons subi que deux comebacks dont on ne va pas s’inquiéter non plus. Je pense que nous ne jouons pas aussi bien que ce que nous pourrions le faire. »

Marcus Morris fait notamment référence aux deux avances de 21 et 16 points gaspillés par les Clippers au cours des playoffs. Un peu nonchalants, pas toujours très impliqués, les joueurs de Doc Rivers ont tendance à laisser filer quelques matches. Et c’est problématique. On n’a aucun doute sur le fait qu’ils vont finir par éliminer les Nuggets, moins talentueux. Mais en finales de Conférence, contre les Los Angeles Lakers… ça ne pardonnera pas. Il faut que les Angelenos apprennent à se faire mal pendant 48 minutes sur toute une série. C’est aussi ça la clé du succès en NBA.

