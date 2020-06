La statistique improbable sur les frères Morris

Markieff et Marcus Morris ont marqué quasiment le même nombre de points au total depuis leur arrivée en NBA. Dingue.

Markieff et Marcus Morris sont identiques. Oui, c’est le principe en tant que jumeaux. Même corps. Même détails dans le visage. Mais aussi les mêmes tatouages. Le même compte en banque – et ça c’est fou – et même la même équipe NBA il fut un temps. Quand ils portaient les couleurs des Phoenix Suns.

Draftés à la suite en 2011, les deux compères ont connu des fortunes diverses dans la ligue. Chacun a eu son temps fort, même si Marcus Morris est aujourd’hui un peu plus côté que son frère. Mais malgré le plus fou c’est que leurs parcours continuent de se ressembler sensiblement. Pour preuve, cette statistique : Marcus a marqué 7248 points en carrière. Son frangin ? 7250. Bon, certes, le deuxième a joué 31 matches de plus (631). Mais quand même. Quelle était la probabilité qu’ils soient aussi proches après neuf ans de carrière ?

Markieff Morris et Marcus Morris pourront peut-être se défier pour un titre NBA cette saison. Le premier joue aux Lakers tandis que le second a rejoint les Clippers. Décidément, ils ne se quittent pas.