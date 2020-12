Si Trae Young s'est petit à petit défait de l'étiquette de "joueur échangé contre Luka Doncic" et que Deandre Ayton a déjà affiché de belles dispositions entre une blessure et une suspension, une victime subsiste dans cette classe de Draft 2017. Marvin Bagley, choisi en 2e position par les Sacramento Kings, n'a pas encore vu sa carrière décoller. Entre les difficultés des Kings, ses blessures (il n'a joué que 72 matches en deux saisons) et l'ambiance un peu malaisante parfois entretenue entre son clan et De'Aaron Fox, Bagley est resté dans l'ombre de Doncic, évidemment, et d'autres joueurs draftés haut cette année-là.

Tout le monde n'a pas encore tiré un trait sur Marvin Bagley, fort heureusement. Invité du Dave Carmichael Show, l'ancien intérieur NBA Olden Polynice s'est montré enthousiaste, c'est un euphémisme, avec l'ancien joueur des Duke Blue Devils.

"Pour moi, si Marvin Bagley est en bonne santé, il est dans la lignée de Giannis Antetokounmpo. Il peut manier le ballon, shoote mieux que Giannis, sait placer des moves avec son épaule droite et son épaule gauche... Il court aussi très bien et saute vraiment haut. C'est un talent générationnel qui peut transcender le jeu, vraiment. Il n'est pas Luka Doncic. Personne ne le peut. Mais il peut être Marvin Bagley, un joueur extrêmement bon. Si son corps suit, je ne plaisante pas quand je dis qu'il est du niveau d'un Giannis. On a vu le développement d'un Bam Adebayo. Il peut être aussi, pour ne pas dire meilleur, que ces gars-là".

Le pronostic est pour le moins audacieux ! C'est tout le mal que l'on souhaite à Marvin Bagley.