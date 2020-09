Marvin Williams dit stop, que restera-t-il de l’ancien n°2 de Draft ?

Marvin Williams n'a pas eu la carrière en NBA qu'il pouvait espérer au regard de son talent. Celle-ci a pris fin mardi, avec une élimination en demi-finale de la Conférence Ouest contre le Miami Heat. L'ancien n°2 de Draft (2005) a dit stop à 34 ans, après une dernière copie plutôt propre (11 points, 8 rebonds en 21 minutes) sous le maillot des Milwaukee Bucks.

Après 15 années passées dans la ligue et plusieurs moments où on s'est demandé s'il n'allait pas enfin prendre son envol et devenir le joueur décisif entrevu à North Carolina pendant un an, avec un titre NCAA à la clé et un panier crucial en finale contre Illinois, Williams a choisi de raccrocher.

Williams n'aura jamais été All-Star, mais son éthique de travail et sa polyvalence lui ont quand même permis de jouer pendant 15 ans en NBA, pour tenter de faire oublier que les Atlanta Hawks, qui l'ont sélectionné juste après Andrew Bogut en 2006, ont laissé passer Chris Paul ou Deron Williams pour ses beaux yeux alors que leurs meneurs cette année-là se nommaient Royal Ivey et Tyronn Lue.

Finalement, Marvin Williams peut quand même se vanter d'avoir joué 1072 matches en NBA avec quatre équipes (Atlanta, Utah, Charlotte et Milwaukee), ce qui fait de lui le 5e joueur issu des Tar Heels à compter le plus de rencontres en NBA, à égalité avec Michael Jordan. L'ailier a toujours été l'un des joueurs les plus appréciés de ses coéquipiers et un garçon à la tête bien faite. Tous ses étés pendant 10 ans, Williams les a passés à l'école pour reprendre et poursuivre ses études en histoire afro-américaine à l'université.

Jamal Crawford, Andre Iguodala, Isaiah Thomas et d'autres ont salué la longévité et la carrière de l'intéressé.

Congrats to Marvin Williams! Great career pro... true pro! Your mind is free now! See you soon.... — andre (@andre) September 9, 2020

Marvin Williams!!! Congrats on a amazing HS, College and NBA career!!! Legend for sure where we come from.... Also one of the best human beings I’ve come across. — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 9, 2020

S/O Marvin Williams on a heck of a career!! All class, all the time. Highest draft pick ever from the state of Washington! #legendary. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) September 9, 2020

Chris Paul, Lou Williams et Ersan Ilyasova sont donc désormais les trois derniers joueurs de la classe de Draft 2005 à être toujours en activité.