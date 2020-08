On attendait de voir les Mavericks du duo Luka Doncic-Kristaps Porzingis en playoffs. En terminant 7e, les Texans n'ont pas eu la chance de tomber sur un adversaire abordable puisque ce sont les Clippers, l'un des favoris pour le titre, qui se sont dressés face à eux. Evidemment, rien n'est fini puisque Dallas est mené 3-2 et peut encore renverser cette série. Mais cela parait néanmoins compliqué vu les circonstances. Doncic joue sur une 1/2 cheville même si ce mini-break dû au boycott a dû lui faire du bien. Quant à Porzingis, il est lui carrément absent depuis deux rencontres. Touché au genou, le Letton était pourtant sur un très bon rythme dans la bulle. Et malheureusement pour Dallas, la licorne devrait rester à quai pour cette série. Voir peut-être plus encore.

L'éjection de Kristaps Porzingis était-elle méritée ?

La franchise a annoncé que son joueur, recruté l'an passé via un trade avec les Knicks, s'était déchiré le ménisque externe. Même si les Mavs arrivent à créer l'exploit, il est très improbable que l'on revoit l'ancien new-yorkais sur un parquet cette saison. Plus frustrant encore, le fait que Kristaps Porzingis se soit blessé lors de l'altercation qui a conduit à son éjection lors du Game 1. Il faut désormais attendre le verdict final concernant la durée de son indisponibilité. Ce type de blessure nécessite en général, selon la gravité, plusieurs mois d'absence. Zion avait été obligé d'attendre trois mois pour faire ses débuts en NBA. Derrick Rose, lui, avait carrément zappé une saison quasi entière...