Les playoffs NBA vont reprendre. Les joueurs ont décidé collectivement ce jeudi que le boycott de leurs rencontres ne durerait pas plus d'un match. Selon Adrian Wojnarowski, les trois rencontres prévues dans la nuit de jeudi à vendredi - Denver vs Utah (game 5), Los Angeles Clippers vs Dallas (game 6) et Boston vs Toronto (game 1 des demi-finales de Conférence) sont elles aussi reportées. Le temps de préparation et l'incertitude autour de la tenue des matches a entraîné cette décision logique. Aucune date n'a pour le moment été communiquée quant à la programmation de toutes les rencontres qui ne se sont pas déroulée en raison de ce boycott, mais "Woj" parle d'une possible relance dès vendredi et au plus tard ce week-end.

Mercredi, les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers faisaient partie des équipes prêtes à quitter la bulle et à faire annuler ces playoffs 2020 pour protester contre le drame et les événements survenus à Kenosha dans le Wisconsin. Selon Shams Charania, le vote des joueurs en question n'a pas suffi face à une majorité qui souhaitait poursuivre la post-saison. Le fait que les familles soient désormais en mesure de les rejoindre sur les campus et "les sacrifices faits pour être là en premier lieu" ont été des arguments pour ceux qui espéraient voir les playoffs redémarrer. Les opposants à une reprise "ont compris" le point de vue des "pro" et la décision de relancer la compétition sous peu a été prise.

LeBron James, qui faisait partie des partisans d'un abandon des playoffs, aurait changé d'avis au cours de la nuit selon Yahoo Sports. Chris Haynes explique que LeBron a été convaincu par d'autres joueurs que "finir la saison était dans leur meilleur intérêt".

Non, boycotter les playoffs ne sert pas à rien

Un mot d'ordre semble tout de même avoir été passé : il y aura des exigences et des efforts supplémentaires à fournir de la part de la NBA, mais aussi et surtout des franchises et de leurs propriétaires pour exprimer leur soutien et leur engagement dans la lutte contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis.

Il est probable que Chris Paul, LeBron James et d'autres membres influents du syndicat des joueurs prennent la parole dans les prochaines heures. La raison de leur choix et leurs revendications seront sans doute exposées à ce moment-là.