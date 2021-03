« Enculés de lâches, arrêtez de me sniper putains de salopes de youpins. » En une phrase, Meyers Leonard vient de ruiner sa carrière. L’intérieur du Miami Heat jouait à Call Of Duty et dans un excès de rage, il s’est laissé aller en profanant une insulte raciste. En oubliant apparemment qu’il se filmait lui-même sur Twitch. En oubliant apparemment son statut de joueur NBA, une organisation qui lutte véhément contre les discriminations.

« Ce qu’il a dit est extrêmement dégoûtant et blessant », notait son coach Erik Spoelstra. « Et on doit maintenant gérer ça. Les mots ont des conséquences. Et c’étaient des mots qui font vraiment mal. »

L’intervention de l’entraîneur des Floridiens est très claire et elle donne le ton : la franchise ne va évidemment pas soutenir Meyers Leonard dans cette épreuve. Il s’est mis dans cette situation tout seul et il est hors de question de relativiser la gravité des faits.

« On ne peut pas tolérer ça ici », ajoute Udonis Haslem, patron du vestiaire et membre iconique du Heat. « Depuis que je suis dans cette organisation, on essaye de faire ce qui est juste à chaque situation. Encore plus celles comme celle-là. J'ai beaucoup d'amis juifs. Ils m'appellent même Udonis Haslem-berg. »

Le joueur est désormais écarté du groupe, lui qui est déjà indisponible pour la saison en raison d’une blessure à l’épaule, en attendant l'enquête menée par les officiels. Mais on ne voit vraiment pas comment il pourra revenir au Heat. Et peut-être (sans doute) même en NBA. Son comportement a été à l’encontre de tout ce que la ligue défend et essaye de promouvoir depuis quelques années. Il ne serait pas étonnant que ses employeurs le licencient pour faute grave, même si un match de suspension est pour l'instant évoqué. Ensuite, il aura probablement du mal à retrouver une formation prête à lui donner sa chance…

