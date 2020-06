La saison NBA n'a même pas encore repris que ça spécule sur ce qui se passera lors de la courte intersaison qui suivra les playoffs. Le Miami Herald s'interroge notamment sur la fameuse "autre star" que Pat Riley viserait depuis qu'il est parvenu à convaincre Jimmy Butler de rejoindre le Heat. Comme tout le monde, les Floridiens vont suivre de près la situation de Giannis Antetokounmpo, au cas où les Milwaukee Bucks aient du mal à satisfaire ses exigences. Mais dans l'idée, le "Greek Freak", récemment papa, semble vouloir continuer son aventure dans le Wisconsin. Qui, alors, pourrait bien venir faire la paire avec "Jimmy Buckets" ? Le journaliste Barry Jackson croit savoir que Riley et son staff aiment particulièrement Victor Oladipo et son style de jeu.

Revenu d'une grave blessure quelques semaines avant la suspension de la saison, l'arrière des Indiana Pacers sera en fin de contrat en 2021. L'opportunité existe donc de monter un trade pour contraindre Indiana - au cas où Oladipo et les Pacers ne seraient pas contre une séparation - à accepter un deal avant de le perdre sans contrepartie un an plus tard.

Il est vrai que dans l'idée, Victor Oladipo semble taillé pour le Heat. Sous son meilleur jour, l'ancien joueur du Magic et du Thunder est un combo guard qui correspond bien à l'ADN de Miami, avec un gros impact défensif et une éthique de travail irréprochable.

L'affaire est évidemment très loin d'être dans le sac. Victor Oladipo est ravi de pouvoir jouer dans l'Indiana où il a été à l'université et la franchise lui fait confiance malgré les difficultés affichées depuis son retour. Miami devra aussi trouver une contrepartie suffisante pour faire marcher l'opération.

On guettera ça en fin de saison, tranquillement, mais c'est possiblement l'un des dossiers les plus alléchants de la prochaine rentrée.