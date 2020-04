Michael Jordan a toujours la rancune tenace, même 30 ans après

S'il a été l'immense athlète et champion que le monde redécouvre avec la diffusion de "The Last Dance", Michael Jordan a longtemps bataillé pour obtenir sa première bague. Rookie de l'année en 1985, MVP et défenseur de l'année en 1988, MJ n'avait plus rien à prouver individuellement. En revanche collectivement, la réussite n'était pas au rendez-vous. Les Bulls passaient des tours mais se heurtaient toujours au même dernier rempart à l'Est, les Detroit Pistons. Instaurant un traitement spécial à son Altesse, les Bad Boys ont bouché la route des Bulls pendant trois saisons consécutives, entre 1988 et 1990. Il faudra attendre 1991, et une quatrième opposition, pour enfin voir Jordan en Finales NBA. Avec ensuite le succès que l'on connait, à savoir six titres en huit ans, dont deux Three Peat. Et même trente après cette triple élimination de suite, Michael Jordan n'arrive pas à se délester de sa haine envers ces Pistons.

"Je les détestais. Et cette haine demeure jusqu'à aujourd'hui."

Mis à part les Rockets, qui ont profité de l'interruption de 18 mois de MJ pour rafler deux championnats, toutes les équipes qui se sont faites sortir par lui doivent toutefois avoir le même sentiment à son égard...