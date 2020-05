Coéquipiers et grands amis, Michael Jordan et Scottie Pippen ont eu une seule fois l'occasion de s'affronter lors d'un match officiel. C'était en décembre 2002.

Il n’y a pas de Michael Jordan sans Scottie Pippen. Avant que Robin débarque dans l’Illinois, Batman était surtout un scoreur d’exception trop esseulé pour mener son équipe au Graal. Ensemble, ils se sont hissés vers les sommets. Six finales. Six titres. Un statut de G.O.A.T. pour MJ et de meilleure deuxième option de l’Histoire pour Pip’. L’un n’allait pas sans l’autre. Du moins jusqu’en 1998.

Fatigué, Jordan a quitté la ligue pour la deuxième fois après le deuxième ‘Three Peat’. Et les Bulls ont alors démoli leur effectif. Pippen s’est retrouvé aux Rockets pour une saison, puis aux Blazers à partir de 1999. Il ne devait pas recroiser la route de son ancien frère d’armes. Jusqu’au jour où ce dernier s’est décidé à sortir une nouvelle fois de sa retraite. Cette fois-ci pour rejoindre les Wizards, dont il était actionnaire minoritaire.

On allait enfin avoir le droit entre un duel entre les deux compères. Leurs anciens coéquipiers, eux, y étaient habitués. Phil Jackson prenait bien soin de séparer le plus souvent possible les deux All-Stars lors des séances d’entraînement. Et Scottie Pippen prenait un malin plaisir à se frotter à Michael Jordan. Mais ils ne s’étaient jamais affrontés lors d’un match officiel.

Ils auraient pu se retrouver face à face lors de la saison 2001-2002. Jojo était cependant blessé au moment des deux chocs entre Portland et Washington. C’est donc un peu plus tard, en décembre 2002, qu’ils ont enfin foulé les parquets l’un contre l’autre. Une rencontre très attendue… et finalement décevante.

Déjà parce que les deux Hall Of Famers étaient clairement à la fin de leur carrière. Jordan disputait sa dernière saison à bientôt 40 balais. Même s'il tournait encore à 20 points, 6 rebonds et 4 passes. Pippen arrivait au bout aussi. Ils n’étaient plus les stars du show. Jerry Stackhouse était la première option offensive à Washington. Rasheed Wallace la star à Portland.

Au final, ils ont rarement défendu l’un sur l’autre au cours de ce match très déséquilibré, largement remporté par les Trail Blazers (98-79). Seul vrai moment fort, une quête engagée pour une balle perdue… mais l’atmosphère était tout de même spéciale et ils l’ont tous les deux reconnu.

« Je me sentais vraiment prêt pour ce match. Je savais qu’il y avait beaucoup d’attention et je voulais répondre présent », notait Scottie Pippen.

L’éternel lieutenant a pris le dessus ce soir-là. 14 points à 6 sur 7 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes. Michael Jordan a aussi fini avec 14 points à 6 sur 10. Mais avec une victoire écrasante pour l’équipe de son adversaire. Ainsi s’est conclu leur premier… et unique duel. Parce que Pippen, blessé, a manqué la revanche plus tard dans la saison. C’était un moment historique, malgré tout. Même s’il laissera clairement moins de souvenirs que toutes les batailles qu’ils ont remportées ensemble.

Le premier duel entre Scottie Pippen et Michael Jordan, en intégralité