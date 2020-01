Michael Jordan n'avait pas d'amis ou de famille une fois sur le terrain. La légende des Chicago Bulls était trop occupée à dominer pour donner dans le fair play et l'amabilité. Shaquille O'Neal a évoqué un épisode au cours d'un affrontement entre son Orlando Magic et le Chicago de "MJ" qui l'a marqué et dont il a tiré une leçon pour toute sa carrière.

"Je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser me dunker dessus. Il a attaqué le cercle et je l'ai touché en l'air bien comme il faut... Je ne voulais pas que l'on parle de moi dans les foyers, dans les barbershops et que je devienne un poster pour l'éternité. C'est là que Michael Jordan m'a appris quelque chose de très précieux. Je suis venu vers lui pour le relever. Il m'a dit : 'N'aide jamais personne à se relever. C'est une excellente faute. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je vais revenir. Ne t'inquiète pas pour moi", a raconté le Big Cactus sur TNT.

En 1997, les Bulls ont sweepé le Magic de Shaquille O'Neal en finale de Conférence. De nouveau, Michael Jordan a donné un conseil au jeune Shaq.

"Il m'a attrapé en quittant le terrain et m'a dit : 'Avant de connaître le succès, tu dois apprendre à échouer'."

Le succès, Shaquille O'Neal l'a évidemment connu par la suite. Les Lakers ont été les premiers - et les derniers - à réussir le Three Peat sur le modèle des Bulls de Michael Jordan.