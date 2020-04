Shaq a pris une leçon dès sa première action contre Michael Jordan

La première rencontre entre Shaq et Michael Jordan sur le terrain a démarré en fanfare et de manière un peu humiliante pour le Big Cactus.

Shaquille O'Neal a toujours été fan de Michael Jordan. Avant même qu'il n'arrive en NBA, le "Big Cactus" regardait la star des Chicago Bulls avec admiration et appréhendait sa première rencontre en match officiel avec l'icône. L'affrontement est survenu dès sa saison rookie avec Orlando, le 12 janvier 1993. Le Magic a pris 16 points dans la vue et Shaq, malgré son double-double (19 points, 11 rebonds et 5 passes) n'a pu empêcher Jordan et sa clique de s'incliner. Rien de déshonorant. Mais O'Neal se souviendra forcément toujours de la première action où il s'est retrouvé vraiment opposé à MJ...

Quelques instants après avoir pris une photo avec Michael Jordan avant le coup d'envoi et réalisé un rêve de jeunesse, Shaq s'est pris... ça.

via Gfycat

Un block/steal de l'espace sans aucun ménagement qui a fait comprendre à Shaquille O'Neal à quel genre d'adversaire il avait à faire.

"J'avais peur qu'il me dunke dessus. Ces trucs que je voyais à la télé quand j'étais à la fac, c'était... vraiment vrai. [...] J'étais terrifié par Mike. Par Charles Barkley aussi, Patrick Ewing et David Robinson. Ils me faisaient peur".

Quelques années plus tard, à nouveau lors d'un match entre eux, Shaq a retenu une leçon précieuse de la part de son aîné.

"Je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser me dunker dessus. Il a attaqué le cercle et je l'ai touché en l'air bien comme il faut... Je ne voulais pas que l'on parle de moi dans les foyers, dans les barbershops et que je devienne un poster pour l'éternité. C'est là que Michael Jordan m'a appris quelque chose de très précieux. Je suis venu vers lui pour le relever. Il m'a dit : 'N'aide jamais personne à se relever. C'est une excellente faute. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je vais revenir. Ne t'inquiète pas pour moi", a raconté le Big Cactus sur TNT.