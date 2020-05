Ces dernières semaines, le leadership de Michael Jordan est au coeur des discussions. Entre ceux qui le trouvent trop extrême et ceux qui estiment qu'aucun joueur depuis MJ n'a affiché le même degré d'excellence en la matière, les avis sont partagés.

Dans le vestiaire des Chicago Bulls, Jordan n'a que très rarement rencontré des gens qui s'opposaient frontalement à lui et à sa méthode. L'altercation avec Steve Kerr était par exemple davantage le résultat d'un coup de sang que d'un vrai comportement récalcitrant de l'actuel coach des Golden State Warriors.

Mais que ce serait-il passé si Michael Jordan avait eu ne serait-ce qu'un coéquipier un peu chaud de la carafe et absolument pas prêt à se faire traiter de tous les noms ou à se sentir humilié par des remarques ?

Udonis Haslem a la réponse. L'emblématique intérieur du Miami Heat pense que les choses ne se seraient pas du tout bien passées entre MJ et lui s'ils avaient joué ensemble à l'époque ou aujourd'hui. C'est ce qu'il a expliqué à Richard Jefferson dans un live Instagram cette semaine, en évoquant ce qu'il avait pu voir dans le documentaire "The Last Dance".

"Il y avait des insultes... Si j'avais été l'une des personnes que Mike insultait comme ça, j'aurais très bien pu le frapper. Pourtant j'aime Michael Jordan à en mourir. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais tu ne peux pas me traiter de s***** ou de p**** sans qu'on se batte derrière".

Michael Jordan a rencontré de fortes personnalités dans sa carrière, mais il a généralement réussi à convaincre ses camarades qu'il leur fallait endurer son comportement parfois tyrannique pour décrocher le titre au bout du chemin. C'est sans doute cette force de persuasion et ce charisme, en dépit de comportements parfois odieux, qui lui ont sans doute évité de se retrouver dans la situation décrite par Udo Haslem...