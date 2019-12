Les Denver Nuggets aimeraient bien se renforcer pour pouvoir franchir un cap à l'Ouest. Et derrière les stars Nikola Jokic et Jamal Murray, Michael Porter Jr est sans doute le joueur qui a le plus de valeur au sein de l'effectif. Néanmoins, selon Adrian Wojnarowski, il est hors de question pour la franchise de se séparer de son jeune ailier. Il serait même qualifié d'intouchable.

Et ça se comprend. MPJ était considéré comme une superstar à sa sortie du lycée. Il était même attendu parmi les 3 premiers choix de la draft 2018 avant qu'une blessure le prive de l'intégralité - ou presque - de son unique saison en NCAA. Il a finalement été pioché au 14e choix par les Nuggets. Un steal potentiel. Sauf que, rebelote. Le jeune ailier a été opéré du dos avant le coup d'envoi de l'exercice précédent et il n'a donc pas joué de l'année. Il a même manqué la Summer League en juillet à cause d'un pépin au genou.

Enfin libéré des blessures, Michael Porter Jr se met doucement dans le bain. Il tourne à un peu plus de 4 pts et 2 rbds de moyenne pour l'instant. Très loin de ce qui était un temps attendu. Mais vu le potentiel, les Nuggets préfèrent rester patients.